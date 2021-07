Mode d'élection et mission des députés / Moundiaye Cissé, directeur exécutif ONG 3D : « Les députés doivent désormais être élus au suffrage universel direct »

Des organisations de la société civile comme l'Ong 3D, le Forum civil et la Cosydep se sont réunies dans un atelier pour réfléchir et travailler la main dans la main pour consolider le contrôle par la population de l'action publique.



De ce fait, Moundiaye Cisssé de l'Ong 3D s'est prononcé sur le mode d'élection des députés. "De plus en plus avec cette démocratie représentative on se pose la question de savoir si les députés représentent pleinement les citoyens? C'est ce qui fait naître les mouvements citoyens pour compléter l'action des députés en matière de controle de législation. Des lois sont votées à l'Assemblée nationale dont les citoyens ne connaissent pas la teneur. C'est ce qui justifie l'action du contrôle citoyen. il faut que les citoyens s'organisent pour prendre en charge le contôle de l'action publique", soulignera-t-il.



Raison pour laquelle, ils ont convié beaucoup d'organisations de la société civile avec la présence du CESE, de l'OFNAC pour mutualiser les forces. "C'est tout le sens qu'il faut donner à cette action. Le mode d'élection des députés pose problème. Les citoyens n'ont pas la mainmise sur les députés qu'ils élisent. On doit arriver à ce que les députés soient élus au suffrage universel direct. On doit aller à des réformes de ce genre. C'est tout le sens qu'il faut donner à cette action", conclut Moundiaye Cissé.