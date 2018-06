Mode Korité : Les tendances de « Buzz Création »

A quelques jours de la Korité, les couturiers rivalisent d'imagination et de créativité pour présenter à leur clientèle, surtout féminine, leurs plus beaux modèles.

Dans cette émission, Dakaractu donne la parole aux experts du tissu et de la coupe pour nous présenter les nouvelles tendances de la mode made in Senegal.



Pour ce numéro, les projecteurs sont braqués sur Ndèye Guèye Lo. La patronne de Buzz Créations revient sur l'art de coudre, la relation qualité/prix et ses rapports avec sa clientèle...