Moctar Sourang : "Nous avons rencontré Abdoulaye Wade et il nous a confirmé sa participation à la prochaine réunion du FRN"

Par la voix de son coordinateur Moctar Sourang, le Front de résistance nationale a décliné les principes et propositions qu'elle compte décliner lors des discussions liées au dialogue politique.



Sur les ondes de la RFM, Moctar Sourang estime opportun la mise en place d'une commission cellulaire qui sera composée de 5 à 7 personnes qui auront le profil et seront en mesure de faire preuve d'une position indépendante car, poursuit-il, " nous devons aller vers ce dialogue politique avec des termes clairs et bien définis pour des consensus forts car, il faut même le souligner, "le président de la République devait même choisir préalablement une personne différente du ministre de l'intérieur pour mener les discussions.



Pour le choix des Professeurs Kanté et Sall, le coordinateur du Front de rappeler que " le rôle qu'ils ont toujours joué en tant qu'arbitre et facilitateur dans la démocratie sénégalaise doit être au rendez-vous".



En ce qui concerne le statut des non-alignés, Moctar Sourang juge "qu'il y'a deux principaux pôles, soit on est au pouvoir, soit dans l'opposition. Il est paradoxal d'avoir le pouvoir, l'opposition, la société civile et les non-alignés... Cela n'a aucun sens", martèle t-il.

Il termine toutefois, en estimant que le Front a rencontré Abdoulaye Wade et enregistré plus que jamais sa détermination dans la bataille de l'opposition...