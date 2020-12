Mobilité urbaine : Le BRT va révolutionner le transport interurbain, selon Mansour Faye.

Le ministre des Infrastructures, des Transports et du Désenclavement a fait des aveux lors du vote de son budget. Mansour Faye est revenu sur l’importance du Brt dans le désenclavement de Dakar en réduisant les bouchons à Dakar.



« Le Brt va changer le visage de Dakar. C’est un projet très important. Il va désenclaver une bonne partie de Dakar, de Guédiawaye au centre-ville. C’est une dorsale très importante. Le président compte révolutionner le transport urbain. La connexion entre le Brt et le Ter nous permettra de réorganiser la structure du transport. En 2022, le Brt sera prêt d’ici là », a fait savoir le ministre des transports et du désenclavement face aux parlementaires.