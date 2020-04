Mobilité des journalistes et techniciens des médias : Les autorisations spéciales valables pour la presse.

Le Conseil des Diffuseurs et Éditeurs de Presse du Sénégal (CDEPS) informe, tous les journalistes et techniciens des médias, que les autorisations spéciales de circuler, qui leur ont été délivrées pour raisons professionnelles, restent valables durant la période de couvre-feu pour toute l’étendue du territoire national.



Dans le communiqué du ministre de l’Intérieur en date de ce mardi 7 avril 2020, les autorisations spéciales ne sont pas annulées. C’est la délivrance de nouvelles autorisations qui sont mises en cause. Pour juguler davantage la propagation du coronavirus, la délivrance de nouvelles autorisations ne se fera pas sans motif spécial, dont les raisons professionnelles, notamment pour la presse.



Ainsi, les autorisations spéciales de circuler déjà délivrées aux journalistes et techniciens des médias restent valables et font foi devant les forces de l’ordre, pour circuler à toute heure, sur l’ensemble du territoire national, pour raisons professionnelles.



Le CDEPS recommande au travailleur des entreprises de presse, détenteur d’une autorisation spéciale de circuler, de se munir de la carte de presse de son entreprise et de sa carte nationale d’identité.



Fait à Dakar, le 7 avril 2020.