Mobilisation populaire à Guèt Ndar / Les pêcheurs expriment leur désolation : « 412 morts... trop c'est trop! Nous passerons à une vitesse supérieure »

Pour le balisage de la brèche de Saint-Louis, les pêcheurs de la Langue de Barbarie sont montés au créneau pour lancer un cri du cœur et avertir les autorités du pays.

"Ce canal qui était au début de quatre mètres, fait aujourd'hui plus de six kilomètres. Ce canal également, entre 2003 et aujourd'hui a englouti plus 412 pêcheurs", se désole Moustapha Dieng, le secrétaire général du Syndicat autonome des pêcheurs du Sénégal et membre de l'Union nationale de la pêche artisanale.

Moustapha Dieng lance également un appel au président de la République Macky Sall : " Trop c'est trop! 412 morts on en a assez, il faut qu'on trouve des solutions".

Par ailleurs, ces pêcheurs estiment que "le gouvernement ne doit pas rester sourd face à leurs revendications et il est temps qu'il réagisse".

Le secrétaire général du Syndicat autonome des pêcheurs du Sénégal déplore aussi ce qu'il considère comme mensonge d'État.

"Même si Oumar Guèye se réjouit d'avoir fait voter les pêcheurs, il ne mérite pas notre confiance. Car il n'a pas respecté ses engagements", se désole Moustapha Dieng.

En conséquence, ces pêcheurs menacent de passer à la vitesse supérieure si jamais le gouvernement ne trouve pas de solution à leurs revendications...