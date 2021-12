Mobilisation citoyenne : Un ensemble de collectifs sur le Boulevard du Général De Gaulle pour dire « Yoona Ngui Gëng! »

Pour dire Non à l’injustice, les mouvements Frapp et Y’En A Marre ont initié ce vendredi une mobilisation citoyenne sur les allées du Centenaire (place Vieux Sing-Sing Faye). Un rassemblement pacifique des forces vives de la nation pour, disent-ils l'indépendance de la Justice.



Ce rassemblement, certes un prétexte pour exiger la libération de Kilifeu, mais également l'occasion pour les victimes d'injustice de toutes sortes, de s'exprimer publiquement. La manifestation a été finalement autorisée par le préfet de Dakar. Ainsi, les mouvements politiques et syndicaux auront à participer à cette manifestation.



Il y’aura l’Association professionnelle des régies publicitaires du Sénégal, le collectif des chauffeurs et secrétaires des CEDA du Sénégal, le collectif général des artisans et du secteur informel, le Collectif pour la défense des intérêts de Médina Wandifa, le mouvement des ex travailleurs de Huawei, les ex-travailleurs de Transplast, le cadre de concertation des réfugiés mauritaniens au Sénégal, le Collectif des Centres de traitement des épidémies, le Collectif des familles de détenus, la coalition citoyenne le peuple, le mouvement Frapp, Jammi Réew mi, Lcis, LD Debout, Sénégal Notre Priorité, le Syndicat des travailleurs des boulangeries, pâtisseries et des restaurants du Sénégal, le mouvement Y'en a marre, la coalition Yewwi Askan Wi...