Mobilisation à la Place de la nation : La coalition Yewwi Askan Wi a déposé une nouvelle demande sur la table du préfet de Dakar.

Comme annoncé précédemment, la coalition Yewwi Askan a déposé ce matin auprès du préfet de Dakar la note d'information de la manifestation populaire pour l’organisation d’une nouvelle mobilisation populaire le vendredi 17 juin 2022 de 15h à 19h à la place de la Nation (ex place de l’obélisque).



Elle a pour objet la sauvegarde des acquis démocratiques et la lutte contre la dégradation des conditions de vie des sénégalais avec l'augmentation tous azimuts des prix de consommation et la cherté de la vie.



La coalition Yewwi Askan Wi après la première réussite du mercredi dernier, envisage de rassembler davantage les citoyens sénégalais...