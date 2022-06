Mobilisation : Après ce mercredi, Yewwi Askan Wi veut faire un remake vendredi prochain.

La conférence des leaders de la coalition Yewwi Askan Wi, après avoir remercié et félicité la population sénégalaise pour la grande mobilisation lors de l'assemblée populaire d’hier, entend déposer dès demain, vendredi 10 juin 2022, une lettre d'information d'une nouvelle hyper méga manifestation pour le vendredi 17 juin 2022 de 15h à 19h, à la même place de la nation.



La coalition Yewwi Askan Wi, à travers la circulaire informant de la tenue de cette manifestation, invite toutes les coordinations, sur toute l'étendue du territoire national et dans la diaspora, de s'organiser à partir de la base pour la tenue, dans la semaine, de manifestations similaires et de préparer celle du 17 juin.