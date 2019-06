Mobilisation 'Aar Li Nu Bokk' : « Exiger la transparence dans la gestion des ressources naturelles revient à enfoncer une porte déjà ouverte » (Ousmane Cissé, BBY/Kébémer)

Commentant la forte mobilisation de la plateforme ‘’Aar Li Nu Bokk’’, le responsable politique de l’Alliance pour la République dans le département de Kébémer, Ousmane Cissé l’assimile à un coup d’épée dans l’eau.

En effet, l’ancien directeur des mines et de la géologie s’est voulu on ne peut plus clair : ‘’c’est en 2016 qu’on a mis le principe constitutionnel de l’appartenance des ressources naturelles au peuple sénégalais, donc le fait que des sénégalais puissent revenir marcher pour cela, c’est enfoncer une porte déjà ouverte’’, confie le républicain.

Il a cependant rappelé un certain nombre de démarches entamées par le président de la République, notamment la loi sur le contenu local, la loi sur les générations futures entre autres.

Ousmane Cissé a invité les franges de la population qui manifestent à plus de responsabilité dans leur démarche et permettre aussi à la majorité de se faire entendre.

L’ancien directeur des mines et de la géologie s’exprimait à l’occasion d’une rencontre de remerciements à l’endroit du président Macky Sall à Kébémer.