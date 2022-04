Mobile money : Ces chiffres qui propulsent le Sénégal et la Côte d’Ivoire devant leurs voisins.

Les technologies financières ou « fintech » sont en plein essor sur le continent Africain. Jeune Afrique, qui donne les détails dans sa livraison de ce mardi, renseigne que la fintech « représente le secteur qui a capté le plus d’investissements avec 63 % des fonds injectés dans les start-up africaines en 2021 ».



Dans la zone Uemao, le Sénégal et la Côte d’Ivoire s’investissent plus sur les nouvelles technologies liées aux services financiers. Au pays de la Téranga, Wave a déjà réalisé une levée de fonds record de 200 millions de dollars en septembre 2021.



Le dernier né des mobile money est devenu la première structure non bancaire et non opérateur de télécommunications, à obtenir une licence d’Établissement de Monnaie Électronique (EME). Ce qui a permis à cette fintech, opérant sur plusieurs marchés de la zone, de proposer ses propres services financiers sans passer par des intermédiaires, nous apprend le magazine spécialisé dans l'actualité africaine.



JA de rappeler qu’en Afrique de l’Ouest, « le Sénégal et la Côte d’Ivoire se démarquent nettement de leurs voisins dans un paysage en pleine expansion ». « Du côté du Sénégal, la fintech représente 89 % des start-up technologiques », nous apprend-on.



Contrairement à la Côte d’Ivoire où près de 60 % des start-up sont encore en attente de financement ou en phase de création, les fintech sénégalaises sont dans une phase de développement avancée avec 33 % d’entre elles en phase d’expansion et 22 % en phase de croissance.



Le média qui traite de l'actualité africaine en veut pour preuve une étude réalisée par Africa Fintech Forum (AFF), Deloitte Afrique francophone et MicroSave Consulting (MSC), qui passait au crible le secteur de la fintech en Afrique francophone.



Cette enquête, publiée fin octobre 2021, confirme que les activités de ces start-up se concentrent notamment sur le transfert d’argent : ainsi en Côte d’Ivoire, environ 95 % des solutions apportées par les fintech sont liées aux paiements numériques et au transfert d’argent.



Le dernier rapport de GSMA confirme la même tendance. C’est justement en Afrique de l’Ouest où le mobile money connaît sa plus forte croissance avec 293 milliards de dollars échangés en 2021 - soit une hausse de 60 % par rapport à 2020, selon GSMA.



Le nombre de comptes actifs y est en hausse de 17 % pour atteindre un total de 58 millions, tout comme le nombre d’opérations (93 milliards) en hausse de 27 %.