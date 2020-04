Mme Mbaye Néné Ndiaye (Hcct) : « Il faut que les dons parviennent directement aux daaras »

Alors que la polémique sur la destination des dons enfle dans plusieurs localités du Sénégal, une haute conseillère des collectivités territoriales est montée au créneau pour lancer un appel dans le sens de faire directement parvenir les dons aux bénéficiaires. Madame Mbaye Néné Ndiaye de dérouler une plaidoirie en faveur des daaras qui, selon elle, souffrent le martyre à cause d'un déficit criard de denrées alimentaires. "J'ai eu la chair de poule en voyant ces enfants. Beaucoup de maîtres coraniques peinent à nourrir leurs élèves. Heureusement que le Président de la République a pris des mesures très importantes capables d'amortir les difficultés liées au covid-19, au confinement et au couvre-feu. Maintenant, il faut nécessairement que l'aide parvienne directement aux nécessiteux."



Elle sollicitera des populations de Touba et de Mbacké, dans le cadre de la lutte contre la propagation du Coronavirus, un engagement ferme de maintenir les mesures d'hygiène pour qu'aucun autre cas ne soit enregistré. La Hcct remettra à des maîtres coraniques, du riz et des kits de lavage de mains avant de solliciter des bonnes volontés un apport plus conséquent en leur faveur...