Missirah : Les femmes transformatrices de produits halieutiques racontent leur calvaire à Zahra Iyane Thiam.

Zahra Iyane Thiam Diop a effectué une visite de courtoisie au site de transformation des produits halieutiques de Missirah dans la commune de Toubacouta. Le ministre en charge de la Microfinance et de l'Economie sociale et solidaire, qui a visité les locaux dudit site, a écouté les acteurs principaux. Ces dernières lui ont relaté leurs difficultés parmi lesquelles, la disponibilité des matières premières, la commercialisation des produits déjà transformés qui souvent fait l'objet d'une concurrence. Elles ont aussi sollicité un appui financier et une modernisation de leur site. Détentrices d'un récépissé, d'un ninea et d'un registre de commerce, ces dernières ont exprimé le souhait d'obtenir un agrément afin de pouvoir exporter leurs produits en dehors du pays.



Au terme de sa visite, le ministre a promis de régler les soucis évoqués par ces femmes. Elle a aussi souligné qu'un appui financier sera octroyé à ces femmes sur la base de leur modèle d'exploitation. "Aujourdhui, le défi est d'avoir un modèle d'exploitation pour que ce qu'elles font soit durable. Les projets c'est bien on peut les financer, mais le mieux c'est d'avoir un projet durable (...) Notre présence ici garantit l'accompagnement qui sera fait au fil des jours", a expliqué le ministre...