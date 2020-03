Missira Demba (Kolda) / Molo Kandé grand producteur : « On se félicite de la campagne de commercialisation de l’arachide… Nous voulons que le président Macky Sall continue jusqu’en 2035. »

Les producteurs et paysans de la localité de Missira Demba (de la collectivité territoriale de Mampatim) située à 70 km à l’est de Kolda, se félicitent du bon déroulement de la campagne de commercialisation de l’arachide. Mais aussi, ces derniers remercient le président de la République Macky Sall et son ministre de l’agriculture Moussa Baldé pour la politique agricole mise en place. Ils l’ont fait savoir, ce dimanche au cours d’un grand rassemblement pour évaluer la précédente campagne agricole.



Molo Kandé, un des grands producteurs portant leur voix : « on se félicite de la campagne de commercialisation de l’arachide de cette année due aux bonnes politiques agricoles du président de la République. Nous sommes très contents aussi du ministre Moussa Baldé qui a mis à notre disposition à temps des semences, intrants et matériel agricole. Cette année j’ai vendu le sac d’arachide à 20 mille francs à raison de 300 ou 400 f CFA bord champ. C’est pourquoi, nous voulons que le président Macky Sall continue jusqu’en 2035, car nous les paysans nous nous retrouvons dans sa politique. D’ailleurs cette année, il y a même des étudiants qui sont à Dakar qui nous demandent de garder des semences pour eux, tellement la campagne de commercialisation a été bonne. Nous avons gardé 35 tonnes de semences sans compter celles que nous avons dans nos greniers ».



La zone a produit en quantité suffisante du riz, mil, arachide, maïs entre autres et compte être autonome en matière de semences désormais. Dans cette localité, la mécanisation a déjà été enclenchée, les producteurs ont travaillé avec des machines à la place de la main.



Aly Diao, grand producteur d'emboucher la même trompette : « nous avons eu un bel hivernage accompagnée d’une belle campagne de commercialisation. J’ai eu cette année 457 sacs d’arachide à raison de 400 francs le kg. Pourtant depuis l’indépendance, je cultive mais jamais je n’ai vendu à ces bons prix-là. Et c’est pourquoi, nous avons chassé la faim de chez-nous et tendons vers l’autosuffisance alimentaire. Même la production rizicole a augmenté cette année. même Cellou Diallo a fait 70 tonnes de riz. Même nos jeunes candidats à l’émigration clandestine ont renoncé car ils veulent désormais travailler et réussir ici. Maintenant ce que nous voulons c’est que Macky Sall continue à nous gouverner, car c’est un président de développement... »