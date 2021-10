Mission de suivi-évaluation du FIDA à Kolda : Satisfecit des producteurs, ouvrages au menu de l’évaluation…

Le satisfecit des producteurs et l’achèvement des ouvrages du programme d’appui au développement agricole et de l’entrepreneuriat rural (PADAER) ont été au menu de la mission d’évaluation du FIDA dans la région de Kolda. Les producteurs l’ont fait savoir lors de cette mission du FIDA les 07 et 08 octobre 2021 dans la région. Cela a été une occasion pour la mission de constater les avancées notées sur le terrain puis de recueillir les expressions de besoins des producteurs et des partenaires. Mais également, la mission de contrôle pour le reste de la durée du projet (trois ans) va apporter des correctifs pour un résultat plus efficient sur le terrain par l’achèvement des ouvrages hydro-agricoles entamés par le PADAER 1.



Pour Boubacar Dramé CT (MAER), « nous sommes dans le cadre d’une mission de revue de mise à parcours du programme d’appui au développement agricole et de l’entrepreneuriat rural (PADAER) couvrant les régions de Matam, Tambacounda, Kédougou et Kolda. Ce projet a une durée de vie de six ans. Et maintenant, à mi-parcours, il est important d’évaluer les performances réalisées par le projet, les activités en cours et ce qui reste à faire pour les trois ans restants. Je crois que c’est le but de cette mission que nous sommes en train de faire avec l’équipe du FIDA, notre partenaire technique et financier. »



Tous ces échanges avec les producteurs ont permis à la mission de s’enquérir de l’amélioration des conditions de vie des populations. Pour preuve, à Saré Golo, O. Baldé de préciser : « nous consommons le maïs de la campagne passée avec le PADAER II. D’ailleurs, nous avons vendu une partie pour subvenir aux besoins scolaire, sanitaire et social de la famille et de nos enfants... »



Souleymane Baldé, président de la fédération des producteurs de la zone de Saré Mansaly, avec plus de mille membres, est « satisfait » de la mission de suivi-évaluation sur le terrain. « Avec la mission, nous allons échanger ensemble pour améliorer les conditions de travail des producteurs et du projet. Ainsi, nous voulons que les ouvrages hydro-agricoles soient réhabilités pour la culture rizicole pluviale et de contre-saison. Si cette réhabilitation est effective nos rendements vont doubler et du coup la pauvreté va reculer dans le monde rural. En ce sens, la sécurité alimentaire sera une réalité chez-nous. Mais également, cela va permettre à notre bétail de s’abreuver et pâturer en réduisant les pertes. Dans la foulée, nous pourrons parler d’autonomisation des femmes… »



Ainsi, la mission a visité la vallée de Saré Mansali couvrant plus de cent hectares avec son ouvrage hydro-agricole affaissé sous le poids de l’érosion et des fortes pluies. Et la fédération des producteurs de cette vallée comptant plus de mille membres. Ensuite, la délégation a rendu visite aussi aux producteurs de Saré Goolo et de Bantancountou Maoundé pour s’entretenir sur l’avancée du projet et recueillir leurs impressions pour améliorer l’exécution dans leurs zones pour les trois ans restants. Ainsi, le PADER II va achever les ouvrages (hydro-agricole et magasins) entamés dans la phase 1 du projet pour augmenter la production et la productivité.



Revenant sur la visite, Monsieur Dramé CT d’avancer : « après les visites de terrain, nous avons eu des échanges fructueux avec les unions des producteurs de la zone de Saré Mansaly pour recueillir leurs expressions de besoins pour ce qui reste à faire pour atteindre les objectifs. Et ceci pourrait impacter positivement la sécurité alimentaire de la zone. Il ressort de la visite de terrain que le potentiel est là car avec l’achèvement des travaux du PADAER II nous pouvons récupérer cent hectares pour la production de riz et le maraichage de contre saison. Il faut aussi un appui organisationnel et de commercialisation pour mieux assurer la chaine de valeurs pour lutter durablement contre la pauvreté dans le monde rural. »