Mission de remobilisation à Keur Massar : Une offre immédiate de 300 emplois pour la jeunesse

Le Président Macky Sall a entendu le cri du cœur de la jeunesse de Keur Massar et a mis à leur disposition immédiatement 300 emplois.Cela fait suite à la mission de remobilisation des responsables du Département de Keur Massar initiée par le Ministre d’État Cheikh Kanté. Joint au téléphone, il confirme l’information et rassure que les responsables politiques du département seront bientôt reçus par le Président de la République.Au-delà, le ministre d’État annonce des financements importants pour les femmes et les jeunes. Il va d’ailleurs entreprendre une tournée dans tout le département pour renforcer le consensus.Pour rappel, le ministre d’État, pour aplanir les divergences et pacifier le climat en vue des élections législatives prochaines avait invité tous les responsables à un « Ndogou » aux allures de meeting avant-hier. Une rencontre qui a été un franc succès...