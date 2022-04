Mission de réconciliation des enseignants républicains : Le président Macky Sall déploie une délégation à Saint-Louis.

Afin d’amener les enseignants républicains de l’axe Nord à taire leurs querelles et batailles de positionnement pour revenir à de meilleurs sentiments, le président Sall a déployé une « mission de réconciliation » à Saint-Louis pour rencontrer les enseignants républicains de la ville tricentenaire.



« C’est une mission de transmission de message du président de la République qui m’a instruit d’aller à la rencontre des enseignants. C’est ce qui nous a amené aujourd’hui à Saint-Louis. C’est une mission de réconciliation et d'appel à l’unité et de mobilisation des soldats de la craie qui sont ici à Saint-Louis, surtout ceux de la mouvance présidentielle. C’est une manière d’écouter tout le monde, afin que les gens puissent dire ce qu’ils expriment, ce qu’ils ont dans le cœur et faire des propositions au président de la République Macky Sall », a renseigné Maïmouna Cissokho, la coordinatrice du réseau des enseignants républicains qui conduisait cette mission à Saint-Louis.



Au terme de cette rencontre, Maïmouna Cissokho de préciser que le rapport sera transmis au chef de l’État qui prendra les dispositions idoines concernant les observations faites à la base. « Après avoir rencontré nos camarades, nous allons transmettre le rapport au président de la République qui, à son tour, prendra les dispositions nécessaires par rapport au constat et observations faites sur le terrain... »