Mission de la Direction de l’agriculture à Kolda : « Le développement végétatif des cultures est très bon… de très bons rendements dans la région. » (Oumar Ndiaye)

Dans le cadre du suivi de la campagne agricole, une mission de la direction de l’agriculture sillonne le sud du pays. Pour l’étape de Kolda, la mission s’est dit « très satisfaite de l’état des cultures et de la campagne », malgré l’invitée inattendue, à savoir la covid-19.



Selon Oumar Ndiaye, « le développement végétatif des cultures est très bon. D’ailleurs, nous avons visité certains champs et espérons avoir de très bons rendements dans la région. Il y avait eu une certaine menace d’insectes, mais avec l’enchaînement des pluies, cette situation s’est estompée. Les unités mobiles de la DPV sont constamment en alerte et prêtes à intervenir en cas de menace. Nous avons consulté la pluviométrie dans chaque département, la quasi-totalité des postes sont excédentaires. Donc la situation est normale dans la région. Nous avons visité tous les trois départements de la région, Kolda, Vélingara et Médina Yoro Foula où nous avons noté une satisfaction dans le démarrage de la campagne.



Donc les intrants des grandes cultures comme le maïs, l’arachide sont quasiment tous en place. Les cessions ont démarré pour l’arachide et tout ce qui est mis en place a été cédé aux producteurs. Pour le maïs, il va s'enchaîner en accord avec le calendrier cultural des aviculteurs. Pour les engrais aussi, leur niveau de mise en place est très bon et si les pluies sont au rendez-vous il y a de très bonnes perspectives pour la présente campagne...