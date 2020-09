Mission d'information sur la gestion des inondations : Les 15 parlementaires du comité connus.

Ils seront 15 parlementaires en charge de mener les auditions des ministres impliqués dans la gestion des inondations et spécifiquement du plan décennal.



Une réunion s'est tenue hier, renseigne le journal "Les Échos" avec notamment une prise de contact suivi de l'installation du bureau dans lequel nous notons 10 députés de la majorité (Pape Sagna Mbaye, Dié Mandiaye Ba, Pape Birahim Touré, Awa Guèye, Yoro Sow, Aïssatou Diawara, Théodore Chérif Monteil, Adji Mbergane Kanouté, Nicolas Ndiaye et Ibrahima Ibou Nguette), 3 de l'opposition (Mamadou Lamine Diallo, Marie Sow Ndiaye et Cheikh Mbacké Bara Dolly) et 2 parlementaires non-inscrits( Marème Soda Ndiaye et Aïssatou Sabara).



Il sera question pour ces parlementaires d'entendre 12 ministres sur cette question importante concernant les inondations.



La mission d'information sera dirigée par Pape Sagna Mbaye comme président et Mamadou Lamine Diallo comme vice-président...