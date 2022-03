Mission Politique à Matam : les responsables de « Benno » unis autour de Farba Ngom promettent une large majorité parlementaire au soir du 31 Juillet 2022

Les responsables apéristes ont rappelé que dans le département de Matam, il n’y a pas de place pour l’opposition. Et il est utile de souligner que partout dans le département tous les exécutifs locaux sont de la mouvance présidentielle. Ils ont en outre rappelé que si la coalition BBY est victorieuse de tous les combats politiques depuis 2012, c’est parce que les leaders qui l’ont fondée ont toujours su mettre en avant le dialogue et l’intérêt supérieur de la nation devant les intérêts particuliers des partis ou des responsables qui la composent. « En militants disciplinés et respectueux de la directive de notre coalition, ils se sont évértués à taire leurs querelles et divergences internes afin de garantir au président de la République, une large majorité parlementaire au soir du 31 Juillet 2022.Les responsables Benno ont enfin réitéré leur union autour de leur coordonnateur, l’honorable député Farba Ngom, « qui les a toujours conduits au succès depuis 2008, 14 ans maintenant ! » assurent-ils.« Nous félicitons particulièrement notre coordinateur Farba Ngom pour les grands défis qu’il a su relever dans le département et ses sacrifices pour les populations en parfaite cohésion avec les responsables du BBY. Nous saluons sa générosité, sa courtoisie, son engagement politique hors pair. Avec lui, MATAM a trouvé sa place dans le Sénégal ; Nous réitérons notre ouverture à travailler dans l’union mais avec une exigence ferme qui est l’engagement derrière Farba Ngom, le coordonnateur indiscutable de la coalition BENNO dans le département de Matam», lit-on sur la note pour finir.