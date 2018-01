Mission APR dans la Diaspora : " Nous les attendons avec des doléances " (Oumar Sow, Cher Gabon)

Dans un communiqué signé par leur coordinateur Oumar Sow, la Convergence des jeunes républicains du Gabon félicite le président de la République Macky Sall pour son discours du Nouvel an.

Selon ces jeunes, "Les avancées sur le plan économique de notre pays prouvent assez bien la bonne gestion des ressources et que le PSE devient de plus en plus une réalité ".

Au coordinateur de la Cojer Oumar Sow de souligner que : "Tout prochainement une mission du parti de l'Alliance pour la République se rendra dans toutes les régions du pays et de la diaspora. Ce qui est très important pour la bataille de la présidentielle de 2019 car la frustation dans le parti est grandissante".

Poursuivant son propos, il estime "qu'il serait mieux encore que les personnes désignées pour cette mission ne fassent pas de parti pris et rendent compte fidèlement au Président de tout se qui se passe".

Par ailleurs le coordinateur de la Cojer du Gabon Oumar Sow avertit qu' "au niveau de la diaspora nous les attendons avec des doléances pleines mais si c'est comme la dernière mission des législatives, c'est vraiment pas la peine. Nous avons déjà assez subi et ce n'avons pas non plus besoin de cinéma ou de folklore pour nous distraire".

Toutefois ces jeunes précisent que "nous restons sereins en attendant de voir clair dans le parti, pour des lendemains meilleurs... "