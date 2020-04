Mise en place du comité de suivi des opérations du fonds de riposte au Covid-19 : Le FRN liste ses attentes.

Après s'être félicité des décisions prises dans le cadre du pilotage des opérations du Fonds de riposte et de solidarité contre les risques du Covid-19, le Front de Résistance Nationale, dans son communiqué, regrette et déplore le retard dans la mise en place du Comité de suivi qui, selon son coordonnateur, "devait être créé en amont des marchés et de toutes les décisions concernant la gestion les opérations de secours".

Le FRN estime que le champ des acteurs concernés doit être ainsi, bien élargi.



Il tiendra à rappeler à toutes fins utiles, qu’il a toujours insisté et dès le début de la crise sanitaire, sur la nécessité de la transparence qui doit caractériser toutes les opérations de mise en œuvre et de suivi des mesures prises.



Moctar Sourang et ses camarades estiment que ces cafouillages, les suspicions et les accusations de toutes sortes qui ont marqué le début des opérations pouvaient dans une certaine mesure être évités si les recommandations avaient été suivies dès le début. Encore une fois, pour le FRN, la transparence et l’équité doivent marquer d’une encre indélébile toutes les opérations de mise en œuvre du processus.



Le Front espère que la nomination du Général François Ndiaye à la tête du Comité de suivi sera un facteur garantissant la transparence et l’équité dans tout ce qui se fera. Il remarquera également qu'il est nécessaire de corriger tout ce qui a pu être fait en amont du comité et qui pourrait prêter à suspicion. Ces dispositions ainsi prises pourraient, de l'avis du FRN, sauvegarder l’indispensable sérénité qui sied dans la lutte actuelle que tout le pays mène contre le Covid-19.