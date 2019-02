Mise en place d’une alliance pour une alternance immédiate : Me Wade dévoile son plan de guerre et traite Macky Sall de « menteur »

Me Abdoulaye Wade a demandé le report de la présidentielle de 2019, lors du discours historique, d’une durée de 58 mn, qu’il a servi aujourd’hui à la Permanence Omar Lamine Badji.

En vrai « chef de guerre », le pape du Sopi a ordonné à ses troupes de « brûler les bulletins de vote » et de « ne pas fuir devant les lacrymogènes ». « Koumeu dor ma fayou », a-t-il dit en wolof.

Ainsi, fustigeant les interdictions de marche et un rétrécissement du champ des libertés publiques, il propose la mise en place d’une Alliance stratégique pour une alternance immédiate. A cet égard, il exhorte ses militants et sympathisants à marcher partout à travers le Sénégal et à rendre visite aux commandants de brigades de gendarmerie, aux commissaires de police et aux préfets.

L’ancien chef de l’Etat, qui s’est appesanti sur le sort de Karim Wade et de Khalifa Sall, a aussi dénoncé le parrainage, accusant Macky Sall d’avoir, par ce procédé, écarté des candidats sérieux de la course. « Il y a 1 500 000 cartes de primo-électeurs qui ne sont pas distribués parce que ces cartes appartiennent aux jeunes et ces derniers ne vont pas voter pour Macky Sall », révèlera-t-il.

« Je veux m’adresser aux quatre candidats qui sont face à Macky Sall aujourd’hui. Comment aller aux élections alors que les conditions de transparence ne sont pas réunies ? Lors des législatives, le cumul des voix de l’opposition est supérieur au score de la majorité. On allait battre Macky Sall si on était unis. Aujourd’hui, on ne connait même pas le nombre de bureaux de vote, ni les lieux où on va voter. Macky Sall ne respecte pas les Sénégalais. Il croit être plus intelligent que tout le monde alors qu’il n’est même pas intelligent. On a compris son jeu », dit-il.

Auparavant, le pape du Sopi a vidé son chargeur sur Macky Sall, Aliou Sall et Aly Ngouille Ndiaye, relativement à des nébuleuses supposées liées à la gestion de la Caisse des dépôts et consignations, à Petrotim ou encore à l’affaire Arcelor Mittal. En clair, il croit savoir que le chef de l’Etat et sa famille ont planqué de l’argent dans les paradis fiscaux, notamment aux Etats-Unis d’Amérique.

« Quand on lui a posé la question sur son patrimoine, il a dit qu’il a obtenu cet argent (8 milliards) grâce à Abdoulaye Wade. Il ment. Macky Sall a planqué de l’argent en Amérique », a déclaré le pape du Sopi.

L’ancien président de la République indexe également une violation du code des marchés publics sous Macky Sall.

«Si je suis ici aujourd’hui, c’est pour répondre à votre appel. J’ai entendu votre appel à travers la presse Vous m’avez demandé de revenir parce que le pays traverse des difficultés. Macky Sall a formé une écurie », avait précisé, à l’entame de son propos, l’ancien président de la République.