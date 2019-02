Mise en place d’un réseau de « Think-tank » : pour des décisions politiques éclairées

Un réseau de « Think-tank » a été mis en place à l’issue d’un atelier de restitution de la cartographie de ces institutions de recherche au Sénégal. Ce qui permettra de rationaliser leurs interventions. L'initiative porte aussi sur des publications communes pour de meilleures prises de décisions politiques.

L’idée avait été émise lors de la célébration l’année dernière de la Journée mondiale des « Think-tank» quand les participants avaient souhaité mobiliser une expertise pour faire le point sur la situation au Sénégal et aller vers la création d’un réseau. « Nous avons réalisé une sorte de cartographie des « Think-thanks ». Et nous venons de la terminer pour définir un peu les profils qui existent, leurs statuts, leurs situations, les ressources dont ils disposent et les publications qu’ils ont »; a expliqué le Dr Cheikh Omar Ba, Directeur exécutif d’IPAR.

« Cela permettrait de rationaliser les interventions des « Think-thanks » quand on sait que globalement que ce sont des institutions indépendantes de recherche sur les politiques qui pourraient contribuer dans les réflexions sur le pays, surtout celles prospectives »; a-t-il aussi dit.

« Ensuite, ajoute-t-il, nous sommes intéressés par créer ce cadre qui permettra de rationaliser mais aussi d'avoir des publications communes comme cela se fait dans le monde. Cela montre un besoin aujourd’hui de s’entendre sur qu’est-ce que l’on veut faire et avec qui. Quels sont les espaces de dialogue ? Parce que parfois ce n’est pas facile de prendre des décisions politiques et c’est important que les « Think-thanks » puissent éclairer d’abord les décideurs politiques avant une prise de position ». « Si les « Think-thanks » avaient donné leurs positions sur la brèche de Saint Louis, peut être que l’on n’aurait pas les problèmes qu’ils connaissent aujourd’hui », a-t-il conclu.