Mise en place d’un nouveau Gouvernement : « Ce que j’attends du nouvel attelage… » (Moustapha Guèye)

Le maire de Sokone, Moustapha Guèye « Petit » a indiqué lors de l’émission « En ligne » sur Dakaractu un souhait qu’il voudrait que le prochain Gouvernement réalise. Il a demandé au Chef de l’État qui entre en fonction pour son deuxième mandat le 2 Avril prochain, un focus sur le monde rural.

« Je suis idéaliste, ce que je veux et comme je viens des terroirs c’est que le Président fasse un focus sur ce qui se passe dans le Sénégal de l’intérieur. Que l’on puisse valoriser les ressources naturelles à l’intérieur du pays. Que l’on injecte de l’argent dans nos contrées pour que l’on puisse bénéficier de canalisation, des pavés et des pistes modernes » a-t-il dit.

« Il faut que l’on construise des usines. On avait des usines à Sokone etc. d’autant plus que les matières premières sont toujours là. Et plus cela aidera à fixer les jeunes dans leurs territoires ». Sur les programmes gouvernementaux il a indiqué que les idées sont bonnes, mais qu'il fallait beaucoup plus de rigueur.



Son co-débatteur le ministre Abdou Ndéné Sall a répondu en notant que le Président Sall a été fixe dans le programme de son premier mandat, malgré les difficultés dues à la gestion de l’ancien régime. Et que nul doute ne subsiste dans le fait que le deuxième mandat sera dans la même continuité.