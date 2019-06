Mise en place à temps des intrants et mesures contre l'impact de la grippe équine : Le Directeur de l'Agriculture rassure les producteurs

Nous sommes à l'orée de l'hivernage, et les agriculteurs guettent les premières pluies mais aussi la mise à disposition des intrants et du matériel agricole. Les autorités semblent l'avoir compris et si on se fie aux dires du directeur de l'Agriculture, tout est fin prêt pour un hivernage sans anicroche.

En marge d'une cérémonie d'enrôlement d'élèves des écoles privées et publiques de Médina Gounas dont il était l'initiateur, Oumar Sané, a assuré que les instants sont en cours d'acheminement auprès des ayants droit, c'est à dire les agriculteurs. À l'en croire, 90% des commissions ont été mises en place pour l'arachide. S'agissant des semences diverses, 30% ont été enregistrés tandis que les engrais sont à 25%. Le Directeur de l'Agriculture a aussi tenu à rassurer les producteurs quant aux conséquences de la grippe équine qui a emporté une dizaine de milliers d'équidés cette année. Selon lui, l'agriculture a été révolutionnée par l'actuel président du Sénégal qui, dès son arrivée, a créé la direction de l'équipement rural pour moderniser le secteur. Ainsi, informe Oumar Sané, pas moins de 4000 tracteurs ont été distribués aux agriculteurs.