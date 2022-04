Mise en place « RÉELS » : « La création d’une nouvelle association des élus locaux assimilée à une coalition de partis politiques est contraire aux principes qui gouvernent la République du Sénégal » (Forum du Justiciable)

Les maires élus de la coalition « yewwi askanwi » ont décidé de se démarquer de l’association des maires du Sénégal et de mettre en place le réseau des élus locaux du Sénégal (RÉEL). Mais pour le Forum du Justiciable, la création d’une nouvelle association des élus locaux assimilée à une coalition de partis politiques est contraire aux principes qui gouvernent la République du Sénégal : Un Peuple, Un But, Une Foi. En effet, indiquent Boubacar Ba et ses camarades, la démocratie représentative est l’une des formes de la démocratie dans laquelle les citoyens expriment leur volonté par l’intermédiaire de représentants élus à qui ils délèguent leurs pouvoirs. Donc ces élus ne sauraient représenter uniquement un parti politique ou une coalition de partis politiques. Ils représentent tous les citoyens sans distinction aucune.

La partition à conation politique sur des questions relevant de la bonne marche des institutions et de la cohésion nationale doit être bannie, conclut-il.