Mise en œuvre du projet 100 mille logements du Pse / Notto-Diobass : Abdou Karim Fofana invite les maires de l'axe Dakar-Thiès-Mbour à mettre à disposition le foncier

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet de construction des cent mille logements sociaux du Plan Sénégal Emergent (Pse) initié par l'Etat du Sénégal, le ministre de l'urbanisme, du logement et de l'hygiène publique, Abdou Karim Fofana, a effectué une tournée dans les sites de la commune de Mont-Rolland et de Notto-Diobass. Dans le Notto-Diobass, le ministre maire Alioune Sarr a mis à la disposition du gouvernement 400 hectares. D'après Abdou Karim Fofana, "l'objectif de l'Etat c'est d'arriver dans les mois qui viennent à optimiser ce processus. Mais pour ce premier projet, un apport personnel de1,5 million de Fcfa et des mensualités de 88 mille Fcfa à partir de la réception qui permettent au bout de 13 ans de devenir propriétaire. En somme, c'est pour éviter aux sénégalais de payer un loyer et en même temps d'épargner pour avoir une maison". C'est une grande révolution qui, selon lui, va permettre aux citoyens Sénégalais lamda d'avoir un logement abordable et accessible. Il conclut : "Nous en profitons pour lancer un appel à tous les maires qui sont sur l'axe Dakar-Thiès-Mbour d'abord pour cette première phase, de mettre à disposition le foncier".