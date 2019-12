Mise en œuvre de la résolution 1325 : Vers la consolidation des mécanismes de prévention et protection des femmes.

En collaboration avec Onufemmes et le Fonds des Nations unies pour la population (Unfpa), le ministère de la femme, de la famille et de l’enfance a procédé, ce lundi, à la validation technique de la deuxième phase du plan d’action national de la résolution 1325 sur des femmes, de la paix et de la sécurité. L’objectif est de lutter contre la vulnérabilité des femmes, renforcer leur participation aux processus de paix et les mécanismes de prévention et de protection au niveau national. Le haut conseil national du dialogue et le conseil économique social et environnemental ont toutefois réitéré leur engagement à accompagner le plan d’action national de la résolution 1325 pour sa mise en œuvre.