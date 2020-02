Mise en œuvre de la loi sur le plastique : Les industriels du plastique prêts à accompagner le ministère de l’environnement et du développement durable

Le ministère de l’environnement et du développement durable peut compter sur les industriels du plastique du Sénégal pour la mise en œuvre effective de la loi sur le plastique. En réunion de travail avec le ministre Abdou Karim Sall, les industriels « particulièrement touchés par cette loi », se sont pourtant dit engagés « pour accompagner au mieux et le plus rapidement possible » le MEDD sur l’application de la loi qui devrait entrer en vigueur le 20 Avril prochain. Selon Alexandre Alcantara, le porte-parole du jour, il reste important que la poursuite des discussions se fasse avec « certaines directions techniques du ministère pour pouvoir apporter des solutions ». Le MEDD qui s’est réjoui de cet accompagnement, a d’ores et déjà annoncé que les industriels ont décidé d’arrêter la production de plastique...