Mise en œuvre de la loi contre le plastique : « On n’acceptera plus jamais de production de sachets d’eau au Sénégal… Nous opérerons des saisies et appliquerons des amendes » (Abdou Karim Sall, ministre)

La loi sur les sachets plastiques entrera en vigueur le 20 Avril prochain sur toute l’étendue du territoire national. Le ministre de l’environnement et du développement durable (MEDD) Abdou Karim Sall, qui animait un déjeuner de presse aujourd’hui, a promis qu’elle sera appliquée dans toute sa rigueur. « Nous allons aussitôt après l’entrée en vigueur, mettre en place des équipes avec des volontaires de l’environnement. Nous n’allons laisser aucun marché, grande surface, grossiste en rade », a promis le MEDD. « Nous allons faire des visites régulières et faire ce que la loi nous autorise, c’est-à-dire des saisies et appliquer des amendes », a ajouté Abdou Karim Sall. Quant aux industriels, le ministre les a invités à prendre les dispositions utiles pour trouver des solutions alternatives à la confection des sachets d’eau. Il a enfin promis des CRD partout au Sénégal pour harmoniser les actions de descente sur le terrain.