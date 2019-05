Mise en oeuvre d'une politique sanitaire de qualité : Les prestataires du secteur privés s'allient à l'ACMU.

Ayant pour ambition l'amélioration des conditions d'accès aux services de santé des concitoyens, l'Agence de la couverture maladie universelle veut mettre en place avec le secteur privé, un dispositif capable d'assurer des soins de qualité sur la base de l'équité territoriale.



Il s'agit pour la CMU, via un partenariat avec une signature de convention de la facilitation par la mise en oeuvre des nouvelles orientations avec l'ASPS ( Alliance du secteur privé de la santé), notamment dans l'intégration des initiatives de gratuité dans les mutuelles de santé et la restructuration du dispositif de l'assurance maladie à base communautaire.



Il faut aussi ajouter que ce partenariat va définir un cadre de collaboration pour l'amérioration du système d'information et de gestion intégré de la CMU à travers ces modules de renforcement du dispositif de contrôle et des mécanismes de gestion de risque.