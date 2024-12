Miracle dans les typhas : un nouveau-né abandonné sauvé in extremis à Yeumbeul

Un miracle s’est produit hier à Yeumbeul-Nord. Dans les hautes herbes des bassins de rétention, communément appelées « typhas », un habitant, El Hadji Alé Seck, a découvert un nouveau-né abandonné. L’enfant, âgé de moins d’un jour, a été sauvé grâce au courage et à la réactivité de ce quinquagénaire. Selon L’Observateur, cette découverte a ému tout le quartier, laissant ses habitants entre stupeur et soulagement.



Un acte héroïque dans un décor de désolation



Le quartier Darou Salam 5 C, encore marqué par les stigmates des dernières inondations, est connu pour ses eaux stagnantes qui favorisent la croissance des typhas. C’est en désherbant devant chez lui, comme à son habitude, qu’Alé Seck a fait la macabre découverte.



« Je pensais que c’était un être surnaturel », confie-t-il, encore bouleversé. Mais, après avoir récité quelques prières, il s’est approché et a constaté qu’il s’agissait d’un nouveau-né, nu, abandonné et fragile. Sans perdre de temps, il a alerté sa femme, qui lui a donné un pagne pour couvrir l’enfant, avant de courir jusqu’au district sanitaire de Yeumbeul.



Un sauvetage sous tension



À son arrivée au centre de santé, Alé Seck a remis l’enfant aux médecins, qui se sont mobilisés pour des soins d’urgence. Le chef du district sanitaire, après une série d’examens, a finalement annoncé que l’enfant, un garçon, était en bonne santé.



« Le bébé est âgé de moins de 24 heures et ne présente aucune malformation », a déclaré le médecin devant une foule de curieux et de voisins venus témoigner leur soutien. Les habitants ont chaleureusement remercié Alé Seck pour son acte héroïque, le qualifiant de véritable sauveur.



Une enquête pour retrouver la mère



Informée de l’incident, la police de Yeumbeul a ouvert une enquête pour identifier la personne responsable de cet abandon. Des indices ont été collectés sur les lieux, et les recherches s’intensifient pour retrouver l’auteure de cet acte.



En attendant, le nouveau-né, désormais sous la protection des autorités, sera confié à l’antenne de l’action éducative en milieu ouvert (AEMO) de Keur-Massar. Cette structure spécialisée s’occupera de veiller à son bien-être et à sa sécurité.



Un quartier marqué à jamais



À Yeumbeul-Nord, cette histoire a laissé une marque indélébile. Les habitants, entre colère et incompréhension, s’interrogent sur les motivations de cet abandon. Toutefois, ils célèbrent également la chance inouïe de cet enfant, sauvé grâce à la vigilance et à l’humanité d’Alé Seck.



Selon L’Observateur, ce fait divers met une nouvelle fois en lumière les défis liés à la protection des enfants et à la prise en charge des mineurs en situation de danger. Pour le bébé de Yeumbeul, ce tragique départ dans la vie pourrait bien devenir le début d’une nouvelle histoire, empreinte d’espoir et de résilience.