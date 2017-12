Minutes d’une chaude confrontation à la SR : Gaston traite Gadiaga de menteur et révèle ce que Amadou Ba a proposé à ce dernier

Comme promis, Dakaractu revient sur temps forts du chaud duel d’arguments, dont la Section de recherches de la gendarmerie était le théâtre ce matin, entre Gaston Mbengue et Cheikh Mbacké Gadiaga. Au cours de ce face-à-face où les nerfs étaient tendus par moments, le promoteur a révélé que Amadou Ba a effectivement offert à Gadiaga une somme d’argent. Toutefois, a recadré Gaston Mbengue, l’argentier de l’Etat, en libérant le pactole, a conseillé à Gadiaga d’aller chercher un boulot, en cessant de jouer au maitre-chanteur. « Nous pouvons même t’aider en finançant tes projets dans le cadre des fonds de l’Etat disponibles à cet effet », aurait dit le ministre de l’Economie, des Finances et du Plan, cité par le Lougatois. Irrité par les dénégations du jet-setteur au bout d’une heure d’interrogatoire, Gaston balance à l’endroit de Gadiaga : « Tu es un vrai menteur ».



Dans le même créneau de révélations, il nous est revenu que Cheikh Gadiaga, qui voulait décliner la paternité de certains écrits du site incriminé, a été lâché par son nègre Moïse Rampino. « J’écrivais sous ta dictée », a enfoncé le jeune homme.



Pour mémoire, vendredi dernier, Cheikh Mbacké Gadiaga, propriétaire d’un site d’information, a été arrêté par la gendarmerie à la suite d’une plainte déposée par le directeur des Aéroports du Sénégal Ppae Maël Diop. Le singulier patron de presse, selon l’accusation, essayait d’exercer un chantage sur M.Diop et sur d’autres personnalités de l’Etat dont le ministre Amadou Ba.