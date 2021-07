Minusma / Les militaires blessés évacués à l'hôpital Principal…

Quatre militaires blessés dont trois fracturés et un souffrant de contusions. C'est le bilan de l'accident survenu vendredi 09 juillet 2021 de retour d'une mission sur l'axe Sévaré-Bankhass vers 13 heures.



Selon la Dirpa, c'est un engin blindé de transport de troupe de type Puma du DETSEN10/MINUSMA qui a heurté un engin explosif improvisé (IED) à 4km au Sud-Est de Diallo et à 4km au Sud-ouest de Bankhass). Les blessés ont été évacués d'abord à l'hôpital de niveau 1 du contingent à Sevare.



Le communiqué de la Dirpa précise que les 07 occupants du véhicule blindé Puma vont tous être transférés à l'hôpital Principal de Dakar qui est la structure de référence de la MINUSMA. Deux d'entre eux ont des blessures moyennes (une fracture et un déboîtement).



Les autres ne souffrent visiblement que de contusions, mais vont quand même passer au scanner pour examens approfondis...