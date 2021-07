Minneapolis : après avoir reçu la deuxième dose du vaccin Pfizer-BioNTech, une employée médicale contracte le Covid-19 et se fait amputer les deux jambes

Jummai et Philip sont des immigrants nigérians qui sont venus en Amérique comme implanteurs d'églises dans le cadre de la Convention baptiste du Minnesota-Wisconsin (MWBC) dans les villes jumelles. La MWBC a mis en place un GoFundMe pour le couple, espérant récolter 500 000 $ pour aider à payer les frais médicaux, les dépenses pour les prothèses et les autres ajustements que le couple devra faire dans sa nouvelle vie. Plus de 100 000 dollars ont été collectés pour le couple à la date de lundi matin.

Une employée médicale du Minnesota a eu les deux jambes amputées après avoir contracté le Covid-19 quelques jours seulement après avoir reçu sa deuxième dose de vaccin. Jummai Nache, a reçu la deuxième dose du vaccin Pfizer-BioNTech le 1er février. Quelques jours plus tard, raconte le « Daily mail », son mari, Philip, l'a emmenée aux soins d'urgence après avoir ressenti des douleurs thoraciques. Elle a été testée positive au Covid-19, et son état s'est rapidement détérioré, entraînant une hospitalisation et une éventuelle amputation.Philip cherche maintenant des réponses à la véritable cause de l'état de santé de sa femme. Il dit que sa femme a souffert d'un caillot de sang artériel, d'une maladie respiratoire, d'une cardiomyopathie (maladie du muscle cardiaque), d'une anémie, d'une ischémie et d'un syndrome inflammatoire multiple (SIM) - une condition où plusieurs organes du corps deviennent enflammés.Elle a été placée sous respirateur le 14 février.Le cas de Jummai a été transmis aux Centres de contrôle et de prévention des maladies (CDC) pour enquête. Après un appel virtuel auquel ont participé 70 à 80 experts de la santé de tout le pays, les CDC ont déterminé que le Covid-19 et le MIS combinés étaient la cause de ses complications, selon la page GoFundMe. Philip n'est pas satisfait des conclusions du CDC et se pose encore des questions. Il se demande pourquoi lui-même n'a pas contracté le Covid de sa femme malgré leur contact étroit. Philip dit qu'il se demande également si le vaccin a joué un rôle dans son état, et si non, ce que le vaccin a fait exactement dans son corps.