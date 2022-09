Ministre de la justice, Garde des sceaux : Les premiers mots de Ismaïla Madior Fall après sa nomination.

Ismaïla Madior Fall s’est exprimé pour la première fois depuis sa nomination samedi dernier au poste de ministre de la justice et garde des sceaux dans le gouvernement d’Amadou Ba. Il estime que sa nomination n’est qu’un changement de poste parce qu’il a toujours soutenu le président Macky Sall dans sa politique.



« Je voudrais d’abord rendre grâce à Dieu et puis remercier le président de la République Macky Sall pour sa confiance renouvelée. C’est juste un changement de position parce que depuis une dizaine d'années j’ai travaillé avec le président Macky Sall. J’ai été son conseiller juridique. J’ai été ministre de la justice garde des sceaux de 2017 à 2019, ensuite j’étais ministre d’Etat à la présidence et aujourd’hui je retrouve le ministère de la justice. Je le remercie pour cette confiance renouvelée », réagit le tout nouveau ministre de la justice garde des sceaux.



Par ailleurs, Ismaïla Madior Fall exprime sa fierté de diriger le département de la justice dans un pays réputé pour son respect du droit et de la justice. « Le Sénégal aussi est un État de droit réputé. Tout à l’heure vous avez entendu le secrétaire général adjoint des Nations Unies qui disait tout à l’heure que chaque fois qu’on pense à un séminaire sur les crimes internationaux, on pense au Sénégal. Parce que le Sénégal aussi est un pays qui a une bonne réputation en matière d’État de droit », renseigne Ismaïla Madior Fall…