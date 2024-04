Ministre de l'Intégration africaine ... : Le Pastef en marche pour une Afrique souveraine

Yassine Fall cumule une expertise trentenaire en économie du développement et en gestion des politiques publiques. Elle vient de boucler quinze années de service dans le système des Nations Unies durant lesquelles elle a servi comme Directrice de l’institut des Nations Unies pour la Formation et la recherche pour la Promotion de la Femme (INSTRAW) basé en République Dominicaine, Conseillère économique et Directrice régionale d’UNIFEM pour l’Afrique de l’Ouest et du centre et Directrice de la Division économique d’ONU Femmes à New York.

Panafricaniste de conviction et d’orientation politique, le président de la République Bassirou Diomaye Faye et son Premier ministre Ousmane Sonko ont mis les premiers jalons de l’africanisme dans leur gouvernement. Pour justifier leur ambition panafricaine, le premier acte, c’est de mettre sur l’ordre protocolaire le ministre de l’intégration africaine et des affaires étrangères devant les ministères des Forces armées et de l’Intérieur. C’est ainsi que Yassine Fall est nommée ministre de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères.Cette nomination et cette position dans l’ordre protocolaire conforte leur ambition africaine qui consiste à œuvrer pour l’intégration africaine avec comme premier objectif la souveraineté africaine sur le plan économique en privilégiant le marché qui dépasse le ½ milliard d’habitants, la création d’une monnaie africaine garantie par l’Afrique …D’ailleurs, la nomination du parti au pouvoir Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité, Pastef-Les Patriotes est la résultante de cette dynamique. Un parti qui s’ouvre pour une Afrique nouvelle, une Afrique aux Africains. Ce n’est pas le parlementaire Guy Marius Sagna qui dira le contraire. Ce député membre du parlement de la Cedeao invite les ministres et particulièrement la Cheffe de la diplomatie : « Soyez des ministres au service des Sénégalais.e.s ! Soyez des ministres de rupture ! Soyez des ministres de la bonne gouvernance ! Soyez des ministres au service de la justice et de la vérité ! Soyez des ministres au service des plus vulnérables ! Soyez des ministres au service d'un Sénégal souverain dans une Afrique souveraine et unie ! », a-t-il lancé.La Cheffe de la diplomatie sénégalaise, même si elle est inconnue du grand public, a un parcours élogieux sur le plan international. La présidente du Mouvement « Def Lila Wàr » qui est un mouvement pour l’Indépendance Économique, la Justice Sociale et l’éthique aura la manette pour mettre en œuvre cette politique souverainiste.