Ministre Amadou Hott sur les chiffres de la pauvreté : « Nous sommes conscients de la nécessité de faire beaucoup plus (…) les statistiques de l’ANSD ne sont pas…»

Le ministre de l’Économie, du Plan et de la Coopération, Amadou Hott, est revenu sur les chiffres de la pauvreté publiés récemment par l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD) et qui indiquent l’augmentation du nombre de pauvres entre 2011 et 2018 au Sénégal, passant de 5, 8 millions à plus 6 millions.



Précisant sa pensée sur le communiqué de son ministère sur les statistiques de l’ANSD, Amadou Hott a tenu à lever toute équivoque sur la polémique autour des résultats de l’enquête de l’institution.



« Les chiffres de l’ANSD ne sont plus à démontrer et nous ne les mettons pas en cause (…) nous sommes conscients de la nécessité de faire beaucoup plus », a expliqué ce 17 septembre, le ministre qui co-présidait avec son homologue en charge du suivi du PSE, Abdou Karim Fofana, la rencontre de restitution du rapport de synthèse de la revue annuelle conjointe (RAC 2021).