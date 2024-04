Ministre Abdourahmane Sarr : « C’est avec un sentiment de grande responsabilité que j’accueille ma nomination. »

Dans un tweet, il promet de faire don de soi pour un Sénégal souverain.



« C’est avec un sentiment de grande responsabilité que j’accueille ma nomination comme Ministre de l’Economie, du Plan, et de la Coopération. Je remercie le Président de la République, Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Faye et son Premier Ministre Monsieur Ousmane Sonko pour l’opportunité et la confiance de travailler à leurs côtés pour réaliser la vision d’un Sénégal souverain, juste et prospère, dans une Afrique en progrès. Je remercie tous les parents et amis pour les mots et messages de félicitations. Nous ne ménagerons aucun effort pour que les espérances du peuple sénégalais soient une réalité.#Senegal», a écrit sur sa page X le nouveau ministre Abdourahmane Sarr.