Ministère du commerce : Le ministre sortant Aliou Sarr passe le témoin à son successeur Aminata Assome Diatta

La remplaçante du ministre Aliou Sarr à la tête du département du commerce a officiellement pris fonction ce lundi 15 avril.

C'est dans les locaux du ministère que la cérémonie de passation de service s'est tenue et en toute discrétion. Le nouveau ministre Aminata Assome Diatta qui a reçu le témoin de son prédécesseur, a d'abord rendu grâce et remercié le Chef de l'État pour la confiance avant de décliner sa feuille de route.

Dans le but de préserver les acquis, le nouveau ministre entend impulser la bonne dynamique avec l'ensemble du personnel confie-t-elle afin de maintenir le cap. Elle va s'appuyer sur les différentes directions du ministère du commerce pour dérouler la stratégie qui permettra la création d'emplois en faveur de la jeunesse, renseigne Aminata Assome Diatta.