Ministère du commerce : « Le clientélisme politique et la mauvaise gestion d'Aminata Assome Diatta », décriés par le Synacom...

De l'avis de Adama Mohamed Mbaye, Le secrétaire général du Syndicat National des Agents de l’Administration du Commerce (Synacom), la gestion de l'actuel ministre du commerce Aminata Assome Diatta, est chaotique.



Lors de leur point de presse organisé ce mardi après-midi, les syndicalistes par la voix de leur SG, ont fustigé ce qu'ils considérent comme un "clientélisme politique exacerbé qui s'est traduit dans le choix de ses collaborateurs et de ses actions prioritaires."



Réclamant un traitement équitable et une gestion transparente au sein de leur ministère, ils ont déploré "la détérioration du climat social" tout en dénonçant de présumés enrôlements de complaisance." Le projet de recrutement des vérificateurs économiques doit se faire en toute transparence et non pas servir à caser du personnel politique", a encore lancé Adama Mohamed Mbaye