Ministère du Tourisme et des Transports Aériens : Le projet de budget arrêté à plus de 35 milliards de francs.

C'est au tour du ministère du tourisme et des transports aériens de défendre son projet de budget 2021 face aux parlementaires.



Pour cette année, celui du ministère du tourisme et des transports aériens dirigé par Alioune Sarr est arrêté à la somme de 35. 070. 493. 503 francs CFA.



Ce projet de budget examiné dans un contexte marqué par la pandémie Covid-19, s'inscrit en parfaite intelligence avec les orientations du PSE, particulièrement dans la phase 2 du plan d'actions prioritaires ajusté et accéléré pour la relance économique nationale, rapporte le document portant projet de budget, qui précise également que la mise en œuvre des activités prévues dans les 4 programmes du département contribuera à relancer le secteur tourisme et des transports aériens fortement affecté par la pandémie Covid-19...