Ministère des Télécommunications et de l'Économie numérique : Me Moussa Bocar Thiam liste les enjeux qui l’attendent dans ce département.

Après avoir reçu le témoin de passage du ministère des Télécommunications et de l’Économie Numérique, Me Moussa Thiam n’a pas tardé à lister les enjeux et urgences qui l’attendent dans ce département. Le successeur de Yankhoba Diatara dit en être conscient et appelle tout le monde au travail.



« L’économie numérique et les télécommunications figurent parmi les enjeux majeurs qui permettent de rythmer et d’influer positivement sur la vie de notre jeune et ambitieuse nation. Aux côtés de nombreuses infrastructures ferroviaires et routières, se tiennent désormais les voies de l’information et de la communication. L’ère numérique est incontournable dans tous les secteurs. L’ère numérique est devenue l’affaire de tous les citoyens… », conclut le nouveau patron des télécommunications et de l’économie numérique.