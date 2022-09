Ministère des Télécommunications : Yankhoba Diattara dévoile et transmet le secret de la réussite à Me Bocar Thiam

Après deux ans au ministère de l’Économie Numérique et des Télécommunications, Yankhoba Diattara a remis les clés du ministère à son successeur, Me Moussa Bocar Thiam.



Passant le témoin à son successeur, le ministre sortant lui a filé le secret de la réussite. Yankhoba dira à Bocar : « je dois avouer que si j’ai réussi dans ce ministère à faire évoluer les choses, c’est grâce au soutien du chef de l’État. Il a été mon principal soutien pour la réussite de nos projets et de nos réformes qui ont été réussies dans ce ministère. Vous avez la voie et il n’y a pas de secret », a fait savoir le tout nouveau patron des Sports qui faisait ses adieux à ses désormais ex-collaborateurs...