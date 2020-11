Ministère des Sports : Reconduit une énième fois par Macky Sall, Matar Ba indéboulonnable ?

D’aucuns seraient tentés de dire que le président Macky Sall n'a eu qu'un seul ministre des sports depuis son accession au pouvoir en 2012. Tant la longévité de son ministre fétiche, Matar Ba, au ministère des sports est frappante. Pourtant, un rapide coup d’œil dans le rétroviseur permet de s'apercevoir que tel n’est pas…



En effet, en avril 2012, Malick Gakou, l'actuel président du Grand Parti, était nommé ministre des sports par Macky Sall qui déclinait ainsi son premier gouvernement. Près de 7 mois plus tard, il quittera ledit ministère au profit de Mbagnick Ndiaye. C'est à la faveur du départ de son prédécesseur, Mbagnick Ndiaye, que Matar Ba débarque au ministère des sports, en juillet 2014. Déjà près de 7 ans passés au même poste, le sieur Ba reste indéboulonnable au fil des remaniements ministériels.



Au total, le maire de Fatick aura pris part à trois gouvernements dont les deux dirigés par Mahammed Boun Abdallah Dionne. Et, l’actuel gouvernement entièrement piloté par le président Sall avec un régime à caractère présidentiel. Matar Bâ qui sera cité comme le ministre des sports qui aura en quelque sorte inauguré l'arène nationale, le Dakar Arena de Diamniadio et peut-être le futur stade Olympique, pourrait aussi être le second à piloter et assister à l'organisation d’une CAN de football au Sénégal, après l'édition de 1992.



Une confiance renouvelée du chef de l'État en la personne de Matar Ba comme un retour d'ascenseur. Le ministre en question apparaît quelque part comme le camarade de parti modèle. Le bon soldat dévoué et toujours prêt à en découdre sur le champ politique pour défendre son président de parti et chef de l'État. Avec lui, le parti passe avant tout, même les ambitions politiques personnelles… Toutefois, tout ceci n'enlève en rien le travail remarquable abattu par l’édile de Fatick dans « son » ministère, bien entendu.