Ministère des Sports : Le budget en baisse de 3,204 milliards

Le budget du ministère des Sports a été voté à l'unanimité par l'Assemblée nationale ce mardi soir. Il a été arrêté à la somme de 14.392.003.060 de Fcfa, contre 17.596.318.640 francs CFA en 2017, soit une baisse de 3.204.315.580 de CFA en valeur absolue et 18,21% en valeur relative. Avant le vote, des députés ont évoqué la question des infrastructures et de la pratique sportive sur toute l'étendue du territoire national. Les élus du peuple, notamment Fanta Sall et Aïssatou Mbodji dite Aïda ont ainsi relevé quelques craintes relativement au manque d'infrastructures sportives dans l'intérieur du pays. Ces parlementaires ont exprimé le souhait que l’accent puisse être mis sur la modernisation des infrastructures sportives pour une meilleure adaptation aux besoins de la haute compétition.