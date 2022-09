Ministère des Affaires Étrangères : Annette Seck, ministre auprès du ministre des Affaires étrangères et des sénégalais de l'extérieur, chargé des Sénégalais de l'extérieur, promet de servir dignement les sénégalais de la diaspora.

Après la passation de service, la nouvelle ministre auprès du ministre des Affaires Étrangères chargée des Sénégalais de l'Extérieur dit s'imprégner de toutes les questions urgentes de l'heure basées aussi bien sur le social que sur le développement. Elle dit être consciente des enjeux et promet de continuer la procédure et d'enclencher le plus rapidement possible, les autres dossiers urgents. "L'heure est au travail!" a-t-elle dit.