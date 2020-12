Ministère de l'urbanisme, du logement et de l'hygiène publique : Le projet de budget de plus de 100 milliards adopté sans débat par les députés.

Le projet de budget de 2021 du ministère de l'urbanisme, du logement et de l'hygiène publique est adopté ce matin sans débat par l'Assemblée nationale. Pour cause, le rappel à Dieu de la députée de la majorité présidentielle, Mme Marie Louise Diouf.



Le projet de budget du ministère dirigé par Abdoulaye Seydou Sow est arrêté à 100 milliards 962 millions 541 milles 424 francs CFA. Et il est reparti dans trois programmes majeurs.



Le programme d'aménagement et de développement urbain pour un montant de 21 milliards 207 millions 413 mille francs.



Le programme de logement, construction d'équipements, d'équipements et d'infrastructures publics pour une enveloppe de 49 milliards 648 millions 685 mille 468 francs.



Le programme de cadre de vie arrêté à un montant de 26 milliards 167 milliards 869 francs...