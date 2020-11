Ministère de l’intérieur : Aly Ngouille Ndiaye passe le témoin à Antoine Félix Abdoulaye Diome.

C’est aujourd’hui que le désormais ex ministre va officiellement quitter l’Intérieur. Selon nos informations, Aly Ngouille Ndiaye va passer le témoin à son remplaçant au ministère de l’intérieur Antoine Félix Abdoulaye Diome.

La nouvelle équipe dirigée par le magistrat sera formée incessamment suite aux instructions du président Macky Sall qui demande aux nouveaux membres du Gouvernement de former leurs cabinets dans les plus brefs délais.